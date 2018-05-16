الفنانة الإماراتية بدرية أحمد: “ما اعتزلت الفن.. وبنت أختي ما كانت تعزمني حتى تحجبت”

نشرت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، والتي سبق وأعلنت قبل يومين عن ارتدائها الحجاب بشكل نهائي، عدة مقاطع عبر صفحتها في “سناب شات”، تنفي من خلالها اعتزالها الفن.

وأكدت بدرية أنها تحجبت لكنها لم تعتزل الفن، لأنها تعتبره رسالة، وعلقت في المقاطع الموثقة: “صبحكم الله بالخير، أبي أبس اتكلم عن معلومتين أول شي اشكر الله والله يثبتني، ثاني شي أنا ما اعتزلت، لأني رح اقدم رسالة خلال الفن، لكن بطريقة مختلفة وجميلة، ثالث شي أشكر الفنانة المعتزلة سميرة أحمد، على دخولها علي بالخاص جزاها الله ألف خير، تباركلي عالحجاب، حبيت أبلغكم إن رح يكون عندي لقاء في تلفزيون الفجيرة، أول يوم رمضان (..) ورح اتكلم عن سبب الحجاب، طبعا السبب هداية من رب العالمين، رح تعرفون أكثر، تابعونا ان شاء الله اول يوم رمضان. اليوم عزمتني بنت إختي، أنا لو أدري عشان الحجاب تعزمني، كان تحجبت من زمان، انا هالسنين أعزمها، ما تعزمني”.

يذكر أن الفنانة بدرية أحمد من الرعيل الفني الأول في الإمارات، وشاركت في أعمال مسرحية ودرامية عديدة.