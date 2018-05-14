بالفيديو.. الفنانة الإماراتية بدرية أحمد تعلن ارتداءها الحجاب وتطالب بحذف صورها القديمة

أعلنت الفنانة الإماراتية، بدرية أحمد، اليوم الاثنين، عبر عدة مقاطع فيديو في حساباتها الرسمية عن ارتدائها الحجاب، مطالبة الجميع بحذف صورها القديمة.

وخرجت في مقاطع فيديو على صفحتها في “انستغرام”: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشكر كل اللي دعالي، إن الله يثبتني، والله يثبتني بإذن الله، ولا تقارنوني بأي شخص أو فنانة ورجعت، هذا القرار أنا مسؤولة عنه قدام ربي وقدام أهلي وقدام نفسي، كان صراعًا حلوًا، والحمدلله تحجبت”.

الحمدالله اللهم ثبتني يارب العالمين A post shared by badriya (@badriya1ahmad) on May 13, 2018 at 10:25pm PDT

وأضافت، في مقطع آخر، تعلن أنها ستنزل عند رغبة الذين طالبوها بإزالة صورها السابقة قبل الحجاب.

وسبق أن ظهرت الفنانة بدرية قبل اتخاذها القرار بشكل جدي، وقالت: “مساكم الله بالخير، أتمنى من الحسابات اللي تداول صوري غيراللائقة، أنا قبل أعتذر للمجتمع الخليجي والعربي عن ملابسي، أرجو من جميع الحسابات يمسحون الصور هذي، لأني أنا مارح حللهم، رجاء أمسحوا الصور إن تكرمتم، ما يندرى باشر شو يصير”.

ولاحقًا، خرجت بدرية أحمد، حيث علقت: “أشكركم على الدعاوي الجميلة، لكن فيه مكالمة جتني من مدرستي في الابتدائية، اتصلت فيني هي وتدعيلي وتباركلي، وتقلي هاي بنتي، شكرًا مدرستي الغالي، الله يحفظج ويشفيج”.

وأضافت: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله كل خير، على كل من دخلوا علي بانستغرام وطلب مني أحذف صوري القديمة، ما فكرت بالانستغرام، بكثر ما فكرت بالصراع اللي أنا فيه والقرار اللي أخذته، وانشا الله بمسح كل شي اليوم”.

وبالفعل، أقدمت الفنانة الإماراتية على حذف جميع صورها القديمة قبل الحجاب على صفحتها في “انستغرام”، كما احتفظت بصور ذات طابع ديني أكثر.

وبدأت فكرة الحجاب تراود بدرية أحمد عقب وفاة الفنانة المغربية وئام الدحماني بالإمارات بشكل مفاجئ، حيث خرجت بعد وفاة الدحماني في مقاطع “سناب شات”، وتحدثت في الأمر: “خفت، خفت أن بعد سنة أو سنتين، أشيل الحجاب، صح أنا أتحجب صح، واعتزل صح، واقتنع إن هذا الحجاب رح يبعدني عن الفن والتمثيل وعن كل شي، بس رجعت قلت، أخاف أكون منافقة، والنفاق هو أشد من الكفر، أكثر الناس في النار المنافقين”.

يذكر أن بدرية أحمد بدأت التمثيل عن طريق المسرح عام 1989، واستمرت بتقديم أعمالها الفنية وانتقلت لاحقا للدراما، حيث شاركت بالعديد من المسلسلات المحلية والإماراتية.