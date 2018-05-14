عمرو سعد: فيلم “كارما” مشروع سينمائي كامل المواصفات

قال الفنان المصري عمرو سعد، إنه سوف ينافس في موسم عيد الفطر السينمائي بفيلم “كارما” للمخرج خالد يوسف.

وأضاف في تصريح خاص لـ “إرم نيوز”: “أعشق السينما وفي السنوات الأخيرة رفضت عروضًا كثيرة بسبب عدم العثور على نص جيد، وعندما عرض علي المخرج خالد يوسف فيلم (كارما) شعرت بسعادة بالغة لأن العمل يحمل أفكارًا كثيرة وينتقد سلوكيات وممارسات خاطئة، فرضت نفسها على المجتمع وخلقت بداخله العديد من الأشياء السلبية”.

وعن التعاون مع المخرج خالد يوسف قال: “توجد خطوط تماس كثيرة بيني وبين المخرج خالد يوسف، فهو مخرج صاحب رؤية، ويكفي أن كل الأعمال السينمائية التي جمعت بيننا حققت نجاحًا كبيرًا على مستوى النقد والإيرادات”.

وبشأن توقعاته لإيرادات كارما في موسم العيد قال: “أرى فيلم كارما مشروعًا سينمائيًا كامل المواصفات، حيث توجد قصة مثيرة، وأداء تمثيلي عالٍ، وإخراج محترم لذا أتوقع الصدارة”.

وبسؤاله عن مسلسل “بركة” تابع عمرو سعد: “غيرت جلدي في هذا العمل، وسوف يراني الجمهور في صورة غير تقليدية، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور والنقاد”.

يذكر أن مسلسل “بركة” من تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم، وهو بطولة عمرو سعد وهالة صدقي وكمال أبو رية وإسلام جمال وأحمد حلاوة وعمر زهران، ويُعد العمل هو التعاون الثاني الذي يجمع عمرو سعد مع المنتج تامر مرسي، بعدما قدما العام الماضي مسلسل “وضع أمني”.

يشار إلى أن “بركة” لن يعرض على قنوات فضائية مصرية في رمضان القادم، وهناك مفاوضات مع “إم . بي. سي” لم تحسم حتى هذه اللحظة.