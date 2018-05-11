نورهان: انتظروني في رمضان بمسلسل للأطفال (فيديو إرم)

قالت الفنانة المصرية نورهان، إنها ستطل على جمهورها في شهر رمضان الكريم من خلال عملين، أولهما مسلسل “الأب الروحي” الذي يتم عرض جزء منه حاليًا والباقي سيتم عرضه في رمضان.

وأضافت في لقاء خاص مع موقع “إرم نيوز”، خلال حضورها حفل أكاديمية طيبة بمناسبة تخريج دفعة جديدة أن المسلسل الثاني بعنوان “كلام كبار” وهو مسلسل للأطفال، وأبطاله أطفال، ويشارك به بعض الفنانين الكبار مثل إيهاب فهمي ومحمد نور، دعمًا للأطفال.

وبشأن رأيها في عودة فضل شاكر للغناء، وموقف شركة “العدل جروب” من أغنية فضل لمسلسل “لدينا أقوال أخرى” قالت نورهان إنه يجب الفصل دائمًا بين حياة الفنان المهنية وحياته الشخصية، ويجب تقييم الفنان في إطار موهبته وأعماله الفنية، أما حياته وآراؤه وأفعاله الشخصية سيحاسبه الله عليها.

وعن سر جمال إطلالتها تابعت نورهان أنه يعود إلى تعاونها مع مواطنها مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، الذي صمم لها فستانًا ملائكيًا، موضحة أنها من عشاق اللون الأبيض لأنه يعطي لها طاقة إيجابية ويدعو إلى التفاؤل والأمل والبهجة، كما أن الورود أعطت للفستان رونقًا وجاذبية.