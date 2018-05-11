محمد هنيدى يعلن إلغاء عرض مسلسله “أرض النفاق” في رمضان

صدم الفنان المصري محمد هنيدي جمهوره، من خلال إعلانه عدم عرض مسلسله الجديد “أرض النفاق”، على فضائية “أون تي في” خلال رمضان، مشيرًا إلى أنه لا يعلم السبب الحقيقي لذلك.

وكتب هنيدي، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، قائلًا: “آسف يا جماعة إنكم لن تقدروا تشوفوا مسلسلي أرض النفاق لأسباب لا يعلمها أحد إلا قناة أون تي في.. كنت فرحان جدًا بدعم الجمهور للمسلسل، بس واضح إن القناة كان ليها رأي آخر”.

وأضاف: “لا أعرف سأكمل التصوير أم لا، سنرى بعض في أعمال قريبة أم لا.. لله الأمر من قبل ومن بعد وأشوفكوا على خير”.

وأثار الخبر استياء عدد كبير من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أنهم كانوا ينتظرون هذا العمل بفارغ الصبر، خاصة أنه بمثابة عودة هنيدي إلى الدراما بعد غياب 7 سنوات.

وطالب آخرون بالكشف عن الأسباب الحقيقية لمنع المسلسل من العرض على شاشة “أون تي في”.

وعلقت إحدى متابعيه: “أنا مستنية رمضان بس علشانك ودلوقتي تقول أكمل ولا لاء؟! دحنا نعمل هاشتاج على القناة زي ماعملنا لصلاح ونكسر الدنيا”.

وعلق آخر: “ربنا يعوض عليك يا هنيدي بجد حاجة تحزن خاصة للناس اللي فاتحة بيوت وبنتظر رمضان من السنة للسنة، شكل العدل بيتعاقب”.

وقال آخر: “فكروا خارج الصندوق واعملوا قناة على اليوتيوب ونزلوا المسلسل عليها، أفضل من أنه يتوقف”.

وكان قد تم استبعاد الإعلامي إبراهيم عيسى من نسخة مسلسل “أرض النفاق”، التي تعرض على التلفزيون السعودي فقط، والتي يؤدي فيها نفس دوره الفنان سامي مغاوري، على أن تبقى مشاهد عيسى كما هي في المسلسل الذي يعرض على القنوات المصرية وباقي القنوات العربية.

وجاء ذلك بعد أن شن عدد كبير من السعوديين على مواقع التواصل هجومًا كبيرًا على مسؤولي التلفزيون، نظرًا لمشاركة الإعلامي المصري إبراهيم عيسى في العمل، والذي سبق أن شن هجوما على المملكة، وهو ما رآه هؤلاء السعوديون “مكافأة له على هجومه عليهم، وإهانته لهم”.

وقرر التلفزيون منع عرض العمل وإلغاء التعاقد، أو حذف مشاهد إبراهيم عيسى من العمل، رغم أنها مشاهد أساسية لا يمكن حذفها، قبل أن يتم الاتفاق على اقتراح باستبدال شخصية عيسى بممثل آخر.

يذكر أن المسلسل مقتبس من رواية يوسف السباعي، والتي سبق أن عرضها الفنان فؤاد المهندس، في عمل سينمائي بنفس الاسم، تدور أحداثه في نهاية أربعينات القرن الماضي، في إطار خيالي فانتازي، لكنه يحمل في نفس الوقت الكثير من الواقعية.

و”أرض النفاق” بطولة هنيدي، وهنا شيحة، والإعلامي إبراهيم عيسى، ومحمد محمود، ودلال عبدالعزيز، وهاجر الشرنوبي، ومحمد ثروت، ومحمود كمال، وسيناريو وحوار أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج جمال العدل.