ماريتا عاصي الحلاني: أقدم 3 أغانٍ مصرية في ألبومي الجديد (فيديو إرم)

قالت الفنانة اللبنانية ماريتا عاصي الحلاني إنها ستقدم 3 أغانٍ باللهجة المصرية في ألبومها الجديد الذي سيطرح خلال فترة الصيف، موضحة أنه بعد نجاح أغنيتها السينجل “خايفة أنام” باللهجة المصرية قررت تقديم أكثر من أغنية مصرية.

وأضافت في لقاء خاص مع موقع “إرم نيوز”، خلال مشاركتها في حفل افتتاح توزيع جوائز مهرجان “الميما”، أن ألبومها الجديد سيضم 10 أغانٍ متنوعة منها اللبناني والخليجي و3 أغانٍ باللهجة المصرية، مشيرة إلى أن أغنية منها تأليف الشاعر بهاء الدين محمد وتلحين علي شعبان وتوزيع طارق عبدالجبار، والأغنية الثانية تأليف أحمد سرور وتلحين مصطفى جاد وتوزيع معاذ.

وعن دور والدها الفنان عاصي الحلاني في مسيرتها الفنية، والفائز في مسابقة “ذا فويس” قالت ماريتا: إن دور عاصي كان مثل أي أب يوجه أولاده ويقدم لهم الدعم، مؤكدة أنه من اكتشف موهبتها وجعلها تنميها، ولكنه لم يتدخل في تحديد اتجاهها أو قراراتها، لافتة إلى أنها لا تستطيع أن تحدد من سيفوز بلقب “ذا فويس”؛ لأن جميع المتسابقين جيدون ومستواهم رائع ولهم مستقبل واعد.