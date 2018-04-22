بالفيديو.. اولغا القاضي تجبر عاصي الحلاني على تقبيلها

أشعلت المتسابقة اللبنانية اولغا القاضي مسرح “ذا فويس” خلال العروض المباشرة بعد غنائها لأول مرة باللغة العربية أغنية “يا طيور”، اذ أبهرت الحضور ونجوم لجنة التحكيم بصوتها القوي .

وحرص النجمان أحلام وعاصي الحلاني على الوقوف والتصفيق لها فور انتهائها من الغناء، كما انتفض الحلاني من على مقعده وتوجه إلى المسرح لتقبيلها فرحا بأدائها المبهر.

وأكدت النجمة أحلام أنها بقمة السعادة أن يكون ضمن فريقها صوتا بهذا الروعة، لافتة إلى ان لبنان التي أنجبت فيروز من الطبيعي أن تنجب صوتا مثل أولغا.

وأضافت النجمة الإماراتية أن قبلة عاصي الحلاني للمتسابقة اللبنانية وسام وتكريم لها وأهم من مشاركتها ببرنامج “ذا فويس” لأنه دليل على إحساسها العالي.

وفازت المتسابقة اللبنانية اولغا بتصويت الجمهور ضمن فريق الفنانة أحلام للتأهل للتصفيات قبل النهائية مع المتسابقين دموع تحسين وفيصل الأنصاري.