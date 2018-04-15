اليمنية سهى المصري تنجو بأعجوبة من مغادرة”ذا فويس” (فيديو)

تأهلت المتسابقة اليمنية سهى المصري إلى المرحلة القادمة من برنامج المسابقات الغنائية “ذا فويس” بأعجوبة بعد أن حظيت في بدعم الفنانة الإماراتية أحلام التي دعمت استمرار المتسابقة اليمنية.

وكان المتسابق البحريني فيصل الأنصاري تفوق على زميلته اليمنية في عملية التصويت من قبل الجهمور، إلا أن الفنانة أحلام اختارت سهى المصري لتتأهل إلى المرحلة القادمة من مرحلة العروض المباشرة للبرنامج الذي يعرض على قناة “ام بي سي”.

وتأثرت سهى المصري بلحظة اختيارها من قبل الفنانة أحلام، حيث غادر زميلها البحريني المسابقة.

وعلقت المصري على هذا القرار بالقول: “اتمنى اكون عند حسن ظنك ياملكه وظن جمهوري العربي”.