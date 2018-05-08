أمينة خليل تكشف تفاصيل دورها في “ليالي أوجيني”

قالت الفنانة المصرية أمينة خليل، إنها تعشق المنافسة التي تحتدم في شهر رمضان؛ بسبب ارتفاع نسبة المشاهدة، لافتة إلى أن الأعمال التي ساهمت في شهرتها كان ظهورها في شهر رمضان من خلال مسلسل “غراند أوتيل”.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”: “أعود لدراما رمضان هذا العام بمسلسل (ليالي أوجيني) الذي يجمع بين الرومانسية والإثارة، وقد جذبني للدور مرور الشخصية بالعديد من التحولات، كما أن العمل يضم فريق عمل مميز ومنهم الفنان التونسي ظافر العابدين”.

وحول ما تردد بشأن ظهورها كزوجة خائنة في العمل، قالت: “لا أعرف مصدر هذه الإشاعة، ولكني أجسد دور زوجة لشقيق ظافرالعابدين، ويتم اتهامي بقتل زوجي، وخلال الأحداث يتقرب مني شقيق زوجي ظافرالعابدين، والذي يؤمن ببراءتي ويقف بجانبي لإثبات البراءة من القتل، ولذا تنشأ قصة حب بيننا، وتدور أحداث العمل في فترة الأربعينيات”.

وعن اتخاذ العمل عن عمل إسباني، قالت: “لا أرى أي عيب في ذلك، ما دام يتم تمصيره بصورة جذابة ومشوقة، وقد حدث ذلك في مسلسل (جراند أوتيل) وحقق العمل نجاحًا كبيرًا”.

يذكر أن مسلسل “ليالي أوجيني” من إنتاج محمد مشيش ومأخوذ من فورمات إسباني، وكتبت له السيناريو والحوار سما عبدالخالق وإنجي القاسم ومن إخراج هاني خليفة، ويعد ثالث تعاون بين أمينة والشركة المنتجة للعمل بعد مسلسلي “جراند أوتيل” و”حتى لا تطفئ الشمس”.