بلاغ رسمي يطالب بمحاكمة سما المصري لتقديمها برنامجًا دينيًا في رمضان

تقدم محام مصري، اليوم الاثنين، ببلاغ إلى النيابة العامة ضد الراقصة سما المصري، طالب فيه بمحاكمتها بتهمة “إهانة المشاعر الدينية”.

وقال المحامي طارق محمود في بلاغه إن “الراقصة الشهيرة نشرت مقطع فيديو لبرومو برنامج ديني، زعمت تقديمه في رمضان، استفزت من خلاله مشاعر ملايين المصريين بسبب سمعة وأعمال سما المصري المعروفة لدى الجميع”.

وأضاف البلاغ الذي تسلمه المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، أن “سما المصري تجاهلت الفيديوهات الإباحية والمثيرة للغرائز التي تتناقلها القنوات الفضائية ومواقع التواصل ليل نهار لها”.

واعتبر أن “المظهر الذي ظهرت عليه الراقصة سما خلال برومو البرنامج، لا يمكن أن يتسق مع هيبة البرامج الدينية في رمضان“، مطالبًا في الوقت ذاته “بإجراء تحقيقات فورية وعاجلة وإحالة الراقصة للمحاكمة الجنائية العاجلة”.

ونشرت الراقصة المصرية سما المصري قبل أيام عبر “يوتيوب”، مقطع فيديو لـ”برومو” البرنامج الديني الذي ستقدمه في رمضان.

وسبق أن أثارت المصري جدلًا واسعًا في مصر العام الماضي، بعد أن أعلنت أنها تستعد لتقديم برنامج ديني، حيث استنكر ناشطون خطوتها باعتبارها راقصة، معتبرين أن خطوتها “إساءة وإهانة للدين الإسلامي”.