السعودية: رؤية هلال رمضان مستحيلة في هذا اليوم

دعا مدير مركز الفلك الدولي في السعودية، اليوم الاثنين، إلى عدم تحري هلال رمضان بعد غروب شمس يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل.

وأكد مدير المركز المهندس محمد شوكت، أن “رؤية الهلال مستحيلة في ذلك اليوم استحالة قاطعة في المناطق التي يغيب فيها القمر قبل الشمس”.

وأوضح أن “رؤية الهلال يوم الثلاثاء 15 مايو مستحيلة من جميع المناطق الشمالية من العالم وبعض المناطق الوسطى، وهذا يشمل قارات أوروبا وأستراليا وآسيا، ومن الدول العربية يشمل العراق وبلاد الشام والجزيرة العربية، وذلك بسبب غروب القمر قبل أو مع غروب الشمس”، بحسب صحيفة “سبق” المحلية.

وأضاف: “أما ما تبقى من مناطق العالم الإسلامي، فإن رؤية هلال شهر رمضان منها يوم الثلاثاء غير ممكنة إطلاقًا بسبب غروب القمر بعد الشمس بدقائق معدودة لا تسمح برؤية الهلال حتى باستخدام أكبر التلسكوبات الفلكية”.

وأشار عودة إلى أن “تلك التوصية جاءت في مؤتمر الإمارات الفلكي الثاني”، حيث رأوا أنه إذا قرر علم الفلك أن الاقتران لا يحدث قبل غروب الشمس أو أن القمر يغرب قبل الشمس في اليوم التاسع والعشرين من الشهر فلا يُدعى لتحري الهلال”.

ولفت إلى أن “الفقهاء أقروا أن لا تعارض بين هذه التوصية والسنة النبوية بتحري الهلال”.