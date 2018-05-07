غادة عبد الرازق تكشف حقيقة خلافها مع مؤلف مسلسل “ضد مجهول”

نفت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق ما تردد مؤخرًا بشأن وجود خلافات مع أيمن سلامة، مؤلف مسلسلها الجديد والذي يحمل اسم ” ضد مجهول”.

وقالت غادة في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”: “لم يحدث أن وقع خلاف بيني وبين المؤلف بسبب رغبتي في تغيير الأحداث، فالعمل مكتوب بشكل رائع ومميز، وكل الشخصيات واضحة وبارزة وأتوقع أن يحقق العمل نجاحًا كبيرًا؛ لأنه يناقش العديد من القضايا الاجتماعية في إطار من الإثارة والتشويق”.

وبشأن اختيار فريق العمل قالت غادة: “اختيار فريق العمل مسؤولية المخرج، ولكن دائمًا ما يحدث تشاور بين النجوم والمخرج والكاتب من أجل اختيار الممثل المناسب في الدور المناسب، ولكنني لا أفرض ممثلاً أو أحاول فرض وجهة نظري، خاصة أنني أتعامل مع مخرجين كبار ولهم رؤية”.

وعن الشكل الجديد الذي ستظهر به في العمل، قالت: “أنا صاحبة الفكرة، والظهور بشعر قصير أمر جديد علي، ولم أقدمه من قبل وأتصور أن الشكل الجديد مناسب جدًا لأجواء ومحتوى القصة”.

وبشأن التعاون للمرة الثانية مع إليسا، قالت: “أنا سعيدة جدًا لأن الفنانة الراقية إليسا سوف تغني تتر مسلسلي الجديد، فانأ من عشاقها ولديها قاعدة جماهيرية كبيرة، وسبق أن تعاونت معها في مسلسل (مع سبق الإصرار) وحقق العمل نجاحاً كبيراً لذا أنا متفائلة بوجودها جدًا”.

يذكر أن مسلسل “ضد مجهول” من تأليف أيمن سلامة، وإخراج طارق رفعت، ويشارك في بطولته أحمد سعيد عبدالغني وحنان مطاوع.