غادة عبدالرازق تغازل إليسا من أجل “ضد مجهول” (صورة)

غازلت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، النجمة اللبنانية إليسا، على موقع التدوينات الصغيرة “تويتر”، قائلة: “أنت أصلاً قمر وتتحبي”، الأمر الذي فسره عدد كبير من النشطاء بأنه مداعبة لإليسا لغناء تتر مسلسل غادة الجديد “ضد مجهول”، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

وأكد مصدر مقرب من شركة الإنتاج، أن غادة كانت تفاضل بين شيرين عبدالوهاب وإليسا، إلا أن شيرين اعتذرت بسبب حالة الحزن التي تخيم عليها بعد وفاة والدها، الأمر الذي دفع الشركة لتقديم العرض للفنانة اللبنانية إليسا.

وأوضح المصدر لإرم نيوز، أن إليسا لم تحسم موقفها حتى الآن من غناء التتر، وفي انتظار معرفة تفاصيل القصة وكلمات الأغنية.

يذكر أنه سبق التعاون الفني بين غادة وإليسا، حيث غنت تتر مسلسلها الذي يحمل عنوان “مع سبق الإصرار”، والذي عرض عام 2012 وحقق التتر نجاحًا كبيرًا، وكان عنوان الأغنية “جربت كام مرة”.

يذكر أن مسلسل “ضد مجهول” من تأليف أيمن سلامة وبطولة أحمد سعيد عبدالغني وحنان مطاوع.