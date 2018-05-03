وفاة فنانة الطرب الشعبي المصرية “جمالات شيحة”

توفيت، اليوم الخميس، إحدى أشهر فنانات الطرب الشعبي في مصر، جمالات شيحة، في أحد مستشفيات محافظة القاهرة، بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلنت أسرة الفنانة جمالات شيحة عن وفاتها عن عمر يناهز 85 عامًا، على أن يُجرى دفنها غدًا الجمعة في مدافن منطقة السيدة عائشة.

وتعد جمالات شيحة التي ولدت بمحافظة الشرقية عام 1933، واحدة من أبرز فنانات الطرب الشعبي بالبلاد في العصر الحديث.

وقدمت “شيحة” خلال مسيرة فنية طويلة امتدت لعشرات السنوات الكثير من الأغاني الشعبية التي صاحبت المصريين في أفراحهم ومناسباتهم الاجتماعية، والتي كان أبرزها “أدلع يا حلة”، و”يا حلو ليه غيرت رأيك فيا”، و”على ورق الفل دلعني”، و”أنا شرقاوية”.