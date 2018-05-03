أنغام تكشف سبب عودتها للغناء في الأوبرا المصرية بحفل مع فنان العرب

على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يقام مساء التاسع من مايو/أيار المقبل حفل غنائي ضخم، يجمع الفنان السعودي محمد عبده والنجمة المصرية أنغام، فيما أبدى متابعون دهشتهم من عودة أنغام للغناء في الأوبرا، وهي التي سبق وأن اعتذرت مرتين متتاليتين عن الغناء في مهرجان الموسيقى العربية الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية.

وفي حديث خاص لـ”إرم نيوز”، أوضحت أنغام: “أنا بنت دار الأوبرا المصرية، والتي تشغل في نفسي وقلبي مكانًا كبيرًا، ولا أبالغ إذا قلت أنني لا أستطيع الابتعاد عنها، ولكن اعتذاري عن مهرجان الموسيقى العربية سببه الوحيد هو وجود ارتباط بحفلات خارج مصر، وقت إقامة المهرجان وليس أي شيء آخر”.

وعن حفلها مع فنان العرب محمد عبده أضافت: “يقام مساء الإثنين المقبل مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الحفل، وأنا سعيدة بالمشاركة في حفل كبير يشارك فيه فنان العرب محمد عبده، والذي يحتل قلوب الجماهير العربية من المحيط إلى الخليج”.

وبشأن الأغاني التي سوف تقدمها، تابعت أنغام: “أقدم 6 أغنيات فقط في الحفل، تتنوع بين القديم والجديد وأبرزها “أكتب لك تعهد”.

وحول عودتها للتمثيل، قالت: “كان مسلسل (في غمضة عين) هو آخر أعمالي الدرامية، وقد مر عليه ما يقرب من 8 سنوات، وحتى هذه اللحظة لم أجد سيناريو يجذبني ويدفعني للعودة للتمثيل الدرامي”.