لأول مرة.. محمد عبده ورابح صقر في حفل للعائلات بجدة

أعلنت شركة “روتانا” عن حفل غنائي ضخم يجمع المطرب السعودي محمد عبده، المعروف بلقب فنان العرب، مع الفنان السعودي الشهير رابح صقر، الملقب بموسيقار الخليج، بمدينة جدة في السعودية.

وجاء الإعلان عن الحفل من خلال منشور عبر الحساب الرسمي لروتانا على موقع التغريدات “تويتر”، كتب فيه: “روتانا تقدم ولأول مرة الحفل التاريخي للعائلات في جدة والذي يحييه فنان العرب محمد عبده وصقر الأغنية الخليجية الفنان رابح صقر يوم الجمعة الـ4 من مايو 2018 بمدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة). سيتم الإعلان قريبًا عن موعد بيع التذاكر”.

روتانا تقدم ولأول مرة الحفل التاريخي للعائلات في جدة

والذي يحييه فنان العرب #محمد_عبده

وصقر الاغنية الخليجية الفنان #رابح_صقر يوم الجمعة 4 مايو 2018 بمدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) سيتم الإعلان قريبا عن موعد بيع التذاكر pic.twitter.com/snzGZ5r1BC — Rotana Music (@RotanaMusic) April 25, 2018

ويبدو أن مدير عام شركة روتانا، سالم الهندي، استغل حالة النشاط الفني المزدحم الذي تشهده المملكة في الآونة الأخيرة، في ظل التغيير الذي تشهده السعودية نحو المزيد من الانفتاح على الفن والثقافة، لتنظيم هذا الحفل.

ويأتي الحفل بعد نجاح عدد من الفعاليات الفنية التي أقيمت مؤخرًا في إطار رؤية 2030 التي أعلنها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وعقب الحفلات الناجحة للفنان المصري تامر حسني، ووائل جسار، ومحمد حماقي.

ومن المتوقع أن يشهد حفل فنان العرب ورابح صقر نجاحًا مماثلًا لما لهما من ثقل جماهيري داخل موطنهم السعودية.