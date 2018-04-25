من هو الممثل الكويتي عبدالله السيف صاحب المشهد الإباحي بمسلسل رمضاني؟

وجه ناشطون في الكويت هجومًا شديدًا على ما وصفوه مشهدًا “مخلًا بالآداب” في أحد المسلسلات المقرر عرضها قريبًا في رمضان.

واتهم ناشطون المسلسل بالتحريض على الدعارة، وأنه مخالف لقيم وآداب وأخلاق المجتمع الكويتي.

وظهر الممثل عبدالله السيف في المشهد وهو نائم على سرير داخل غرفة نوم من دون ثياب، مع ممثلة.

وطالب كويتيون بمحاسبة فريق عمل المسلسل، كما طالبوا وزارة الإعلام باتخاذ موقف حازم تجاهه.

#اوقفوا_مسلسلات_رمضان_الهابطه

بالله وصلنا للانحطاط هذا ترا اللي يتابع مسلسلاتهم مراهقين شنو بيستفيدون من المقطع هذا خافو الله حتى الاتراك ماسوو سواتكم يااعلام اوقفو المهازل pic.twitter.com/wBpKSxPSb2 — حــــظي عجــــــاجه (@Swalef__alzeeen) April 24, 2018

وظهر اسم الممثل عبدالله السيف حديثًا في الساحة الفنية الكويتية، حيث لا يتجاوز عمره 27 عامًا، وهو كويتي الجنسية، وخريج المعهد العالي للفنون المسرحية.

ولم يلبث السيف رغم صغر سنه أن أسس شركة إنتاج تحمل اسم “ديتونا للإنتاج الفني”، التي أنتجت عدة أعمال كويتية منها مسلسل “كحل أسود قلب أبيض”، والذي نال تكريمًا عنه أيضًا كأفضل ممثل دور ثاني، حيث شارك بدوره فيه بشخصية “خالد”.

وسبق أن كشف السيف أنه يميل إلى المسرح النوعي، وأن دخوله الفن كان بمحض الصدفة، حيث أصر والده على أن يدرس بكالوريوس خارج الكويت، لكنه اختار التمثيل والإخراج.

وقال إنه لم يفكر بدراسة التمثيل والإخراج كرغبة منه، لكن والده اشترط أن يأخذ جميع أبنائه البكالوريوس، فقرر دراسة الإخراج بالكويت.

لكن ما لبث أن بدأ عبدالله بالتمثيل وهو لا يزال في السنة الدراسية الأولى، ثم انقطع لدراسة الماجستير بمصر؛ لكنه ما لبث أن عاد منها بسبب مشكلة حدثت معه وتابع التمثيل.

ويعتبر الفنان عبدالله السيف أن انطلاقته الحقيقية كانت مع سيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد في مسلسل “ريحانة”.

ويتابع الممثل عبدالله السيف على صفحته في “انستغرام” 155 ألف شخص.

وشارك السيف في عدة مسلسلات تلفزيونية كان آخرها “كحل أسود قلب أبيض” و”صوف تحت حرير” في 2017، كما يملك في رصيده 4 مسرحيات.

ولم يعلق الفنان الكويتي حتى اللحظة على المشهد الذي أثار انتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.