الفلبين تعتذر عن “انتهاك سيادة الكويت”

تقدمت الفلبين، اليوم الثلاثاء، باعتذار رسمي إلى الكويت، إزاء “انتهاك سيادة” الأخيرة، إثر الكشف عن عمل فريق مرتبط بسفارة مانيلا في تهريب عاملات منزليات من بيوت كفلائهن.

وتقدمت الخارجية الفلبينية باعتذار رسمي، أكد عليه سفيرها لدى الكويت، ريناتو بيدرو أوفيلا، في وقت لاحق.

وقال أوفيلا، في مؤتمر صحفي: “إن بلاده تعتذر عن الأفعال التي قامت بها السفارة”، موضحًا أن الهدف منها تمثل في “إنقاذ عاملات كن يعانين بشدة”.

وتابع: “للأسف وجدت حكومة الكويت تلك الأعمال غير مقبولة”، مشدّدًا على عدم وجود أي نية للإساءة إلى الكويت أو شعبها أو المساس بسيادتها.

وناشد أوفيلا الحكومة الكويتية تفهم الموقف، حيث إن لدى سفارات بلاده تعليمات رئاسية بضرورة الاستجابة لأي نداء استغاثة من أبناء البلاد في أي مكان.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرًا، لفريق “تدخل سريع” فلبيني، يعمل على تهريب عمالة منزلية من بيوت كويتية، في مركبات تحمل لوحات دبلوماسية.

وتسبب ذلك بأزمة دبلوماسية بين البلدين، وصلت حد مطالبة نواب كويتيين بطرد السفير الفلبيني.