“كان يا ما كان في هوليود” يجمع بيت وديكابريو تحت إدارة تارانتينو

كشف المخرج الأمريكي كوينتن ترانتينو و النجم ليوناردو ديكابريو، خلال اللقاء السنوي CinemaCon -الذي ينظمه صناع السينما بلاس فيغاس بين 23 و 25 ابريل الجاري- تفاصيل عن فيلمهما الجديد ” Once Upon a Time in Hollywood (كان يا ما كان في هوليود)، والذي يتطرق لفترة الستينات في عاصمة السينما العالمية.

ويشارك النجم براد بيت زميله ليوناردو ديكابريو في بطولة الفيلم، وقد عبر هذا الأخير عن حماسه للعمل مع بيت، كما انه وصف سيناريو الفيلم بأجمل ما كتبه المخرج تارانتينو.

وصرح المخرج أن أحداث الفيلم تدور سنة 1969، في قمة ثورة حركة “الهيبي”، عندما كان أعضاء طائفة “تشارلز مانسن” يرتكبون الجرائم ، تشبها بمثلهم الأعلى الذي قتل الممثلة “شارون تايت” زوجة المخرج “رومان بولانسكي”.

وقال تارانتينو أن فيلمه الجديد قريب من روح فيلمه Pulp Fiction (خيال رخيص) (1994)،الذي فاز بجائزة اوسكار أحسن سيناريو أصلي، وأيضا السعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائي .

وسيبدأ الفريق التصوير خلال الصيف المقبل ، ويتوقعون عرض الفيلم بتاريخ 9 أغسطس 2019 ، الذي يصادف الذكرى الخمسين لمقتل الممثلة شارون تايت.

جدير بالذكر أن كلا من النجمين ليوناردو ديكابريو وبراد بيت ، سيشارك للمرة الثانية في فيلم للمخرج تارانتينو الذي يعتبر من بين الأنجح في العالم ،حيث كان ديكابريو بطل فيلمه Django Unchained (جانغو الحر) ،و بيت بطل فيلمه Inglorious Basterds (اوغاد مجهولون).