سارة الودعاني تكشف تفاصيل زواجها (فيديو)

حلّت خبيرة التجميل السعودية سارة الودعاني ضيفة على برنامج “عالسيف”، حيث تحدثت للمرة الأولى عن تفاصيل زواجها، وكشفت أنها تعرفت على زوجها من خلال الشركة التي تعمل بها.

وحول قرارها بعدم الارتباط برجل مشهور، أكدت سارة أن طبيعة شخصيتها لا تتحمل الارتباط بشخص مشهور، لهذا فضّلت الزواج من شخص عادي.

وأكدت الودعاني أنها ندمت لأنها كشفت خبر زواجها، إلا أنها اضطرت لذلك بسبب رفض والدتها إبقاء الأمر سرًا.

وخلال الحلقة، فوجئت الودعاني بانضمام زوجها على الهواء ولكن دون أن يظهر أمام الكاميرات، وإنما تحدث بصوته فقط قائلًا: “جابني الشوق”، وذلك بسبب الحظر التي تفرضه سارة على ظهوره للعلن.

وحول الأسلوب الذي تتبعه في إخفاء زوجها وإذا كانت تقلد الفاشنيستا نهى نبيل في ذلك، قالت الودعاني إنها تتمنى أن تصبح مثل نهى نبيل، وإنها تعتبرها قدوة معبّرة عن حبها واحترامها لها، وفق موقع فوشيا.

لمتابعة التفاصيل اضغط هنا