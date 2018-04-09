بالفيديو.. سارة الودعاني تكشف عن “أصل” زوجها وأسباب اختيارها له

خرجت الإعلامية السعودية الشابة، سارة الودعاني، عقب عقد “ملكتها” على شاب لم تكشف عن هويته، لكن ناشطين قالوا إنه يدعى عبدالوهاب السياف، في عدة مقاطع “سناب شات” توضح أسباب اختيارها له.

وكشفت الودعاني، في ردها على أسئلة متابعين بشأن عدم زواجها من مشهور، أنه يكفي أنها اختارت هذا الشخص: “الشي البسيط اللي أبغا أقوله، أنا لو أبغى أتزوج إنسان مشهور أو معروف كان رحت تزوجت مشهور، لو أبغا أتزوج واحد وحياتي تكون واضحة لكم، كان رحت وتزوجت واحد معروف، أنا لما اتزوجت هذا الإنسان، يعني كتبنا الكتاب، اخترت هذا الشخص، الحمدلله ربي وفق بس أنا ما أبحث إنو هذا الشخص ينعرف أو يكون معروفًا، معلومات بسيطة، هو إنسان اسمه ما أبغى أقوله، بس قصيمي من القصيم”.

وتابعت: “لو أبغى أتزوج واحد واخليه معروف، اخليه معروف، ما أبغى كذا أشياء”.

يذكر أن سارة الودعاني أعلنت عن ارتباطها وعقد القران، يوم السبت، من شاب لم تكشف هويته.

وكشف ناشطون أنه عبدالوهاب السياف، ومشهور بلقب “هوبي سياف”، وهو رجل أعمال يزاول نشاطات في مجال الأكشاك “البوثات”، وغيرها من المجالات الشبابية في السعودية.