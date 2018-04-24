أنشودة مدح تكريمًا للاعب ليفربول محمد صلاح (فيديو)

أهدى المنشد المصري أحمد خاطر أنشودة من كلمات الشاعر أحمد مكاوي، للاعب محمد صلاح على طريقة الابتهالات الدينية، قال فيها “مصر الحصينة فضلها أغناني.. والحب يملأ خاطري وكياني”.

يأتي هذا بعد تألق اللاعب المصري وحصوله على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

وذكر أحمد مكاوي مؤلف الأنشودة، أن صلاح تحول لأيقونة للشباب الذي يريد النجاح والوصول لأهدافه، مفيدًا بأنه ألف الأنشودة حبًا في صلاح.

وأضاف في تصريحات إعلامية أن المنشد أحمد خاطر، لم يتردد في إنشاد هذه الكلمات لتكريم رمز الشباب محمد صلاح.