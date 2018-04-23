وئام الدحماني توفيت بأبوظبي.. وليس بدبي كما أشيع

تواصل موقع “إرم نيوز” مع عدة مصادر في محاولة للتثبت من وفاة الفنانة المغربية وئام الدحماني (34 عاما)، والوصول لأي معلومات توضح حقيقة الشائعات والتكهنات بشأن ملابسات الوفاة وأنها وقعت في دبي كما تناقلت وسائل الإعلام العديدة.

المفاجأة كانت أن ما تم تناقله غير صحيح حيث تبين أن الوفاة وقعت بالعاصمة الإماراتية أبوظبي حسب مصدر من أهل الراحلة، وليس في دبي كما أشيع على نطاق واسع.

يذكر أن وئام الدحماني توفيت بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 34 عامًا أمس الأحد، فيما قيل إن سبب الوفاة أزمة قلبية وهي معلومة غير مؤكدة حتى الآن.