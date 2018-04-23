ما سبب وفاة وئام الدحماني؟

يلف الغموض سبب وفاة الفنانة المغربية المغربية، وئام الدحماني، التي وافتها المنية، يوم الأحد بشكل مفاجئ وسط صدمة تلقاها الجمهور والوسط الفني برحيل الشابة التي لم يتجاوز عمرها الـ 34 عامًا.

وزادت حالة الصدمة والتأثر بوفاة الدحماني، بعدما لم تتكشف أي تفاصيل رسمية بعد بشأن الوفاة وأسبابها، خاصة أن الفنانة كانت تبدو في وضع صحي جيد، ولم ترد أي معلومات عن إصابتها بأمراض.

وحتى الآن تبدو المعلومة المتداولة هي أن الدحماني توفيت بسكتة قلبية في دبي لكن لم يرد بعد أي تأكيد رسمي لهذه الأنباء.

ولم يصدر بعد أي إعلان رسمي من السلطات في دبي حول ظروف وفاة الدحماني، ما فتح المجال أمام التكهنات والشائعات.

ومن المتوقع صدرو بيان من السلطات خلال الساعات القادمة يزيل كل الغموض بشأن هذه الواقعة.