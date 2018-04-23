فهد الموسى.. من هو زوج نجلاء عبدالعزيز؟

أعلنت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية نجلاء عبدالعزيز عن “مِلكتها” التي جاءت بعد أشهر قليلة فقط من طلاقها، دون أن تكشف هوية الزوج متعهدة بالإبقاء عليها سرًا.

لكن ناشطات سعوديات تابعن الخبر باهتمام، ذكرن أن الزوج هو رجل الأعمال السعودي فهد الموسى.

وأوردت ناشطات معلومات، بأنه مطلق وأكبر من نجلاء بسنتين ويعمل في الديوان الملكي بحسب موقع فوشيا.

كما أكدن أنه ليس لديه أطفال وسبق أن أهدى نجلاء سيارة يصل ثمنها لنصف مليون ريال (ما يعادل 134000 دولار).

ورغم إعلان نجلاء لخبر “مِلكتها” أمس، إلا أن ناشطات نشرن صورة توضح التاريخ الفعلي للمِلكة، وهو قبل أسبوعين.

للتفاصيل ومتابعة القراءة اضغط هنا