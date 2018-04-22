نجلاء عبدالعزيز تتزوج بعد أشهر من “أحزان الطلاق”.. من هو الزوج؟

فاجأت المصممة ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية نجلاء عبدالعزيز، جمهورها بكشف أنها “تملكت” تمهيدًا للزواج الذي يأتي بعد أشهر فقط من طلاقها الذي كانت أعلنته بشكل “محزن” في شهر نوفمبر الماضي.

وقالت نجلاء في بوست على حسابها بسناب شات “تقدرون تقولون مبروك الله يوفقني ويتمم بخير.”، مضيفة أنها “لم تتزوج بعد وإنما تملكت”.

وتعهدت نجلاء بإخفاء هوية زوجها وعدم كشفها على غرار زوج الفنانة ميريام فارس.

لكن ناشطات سعوديات كشفن سريعًا أن زوجها هو رجل الأعمال السعودي فهد الموسى وأنه مطلق ويكبرها بسنتين.

يذكر أن نجلاء عبدالعزيز كانت موضوع جدل واسع بين متابعيها الكثر في مواقع التواصل قبل نحو 5 أشهر حين أعلنت أنها انفصلت عن زوجها بالتراضي رغم كونه “أبو عيالها” وهما ولد وبنت نهار وروز.

ونجلاء عبدالعزيز تهوى التصميم، وتصف نفسها بأنها مصممة، ومن مشاهير السوشال ميديا، وقد درست المحاسبة، وحققت نجومية واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي سناب شات وانستغرام.