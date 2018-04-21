تعليق جديد من حليمة بولند على فيديو النادي النسائي (مقطع صوتي)

نشرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند تعليقًا جديدًا، عقب الضجة التي أحدثها فيديو المركز الرياضي النسائي بالسعودية، والذي شاركت فيه بالتعليق على رقص مدربة تونسية.

وقالت بولند، في مقطع صوتي نشره حساب خدمة “المجلس الإخبارية الكويتية على موقع تويتر، إنها ذهبت إلى النادي “بالشيلة والعباية”، مضيفة أنها ليست “مسؤولة عن إعلان ترويجي لأنه كان بطلب من الإدارة”.

وأضافت: “أتساءل، هل لو كانت واحدة ثانية غير حليمة بولند كان صارت هالضجة الإعلامية عليها؟”، متابعة: “قدري أن أكون محط الأنظار ومثار الاهتمام..”.