المذيعة حلمية بولند ترد على من يتهمها بأنها إيرانية.. فماذا قالت؟

أكدت المذيعة الكويتية حليمة بولند، أنها “كويتية وفقًا للمادة الأولى بالتأسيس ومن السكان الأصليين”.

وجاء كلام بولند اليوم السبت عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “يويتر”، ردّا على كل من قال “إنها إيرانية”، بحسب ما ذكره موقع “المجلس” الكويتي على تويتر.

يشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، شهدت في وقت سابق أيضًا جدلًا بعد أنباء عن اختيار حليمة بولند وجهًا إعلانيًا لحملة قيادة المرأة السعودية للسيارة، وهو الأمر الذي نفته مصادر سعودية.