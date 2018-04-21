بعد ضجة النادي المسيء.. حليمة بولند تبث فيديو “رحلة الثمامة”

بعد الضجة التي أحدثها فيديو المركز الرياضي النسائي بالسعودية والذي شاركت فيه الإعلامية الكويتية حليمة بولند بالتعليق على رقص مدربة تونسية، قامت حليمة بولند بنشر مقطع فيديو جديد لها أثناء قيامها بزيارة إلى منطقة “الثمامة” في شمال مدينة الرياض.

وفي بداية المقطع الذي شاركته حليمة بولند، تظهر الإعلامية الكويتية في سيارة بصحبة فتيات سعوديات، موضحة أنها في رحلة إلى “الثمامة”، حيث طلبت من مرافقتها توضيح طبيعة المكان الصحراوي، لتقول إحدى الفتيات إن هذا المكان به محميات، كما أن الشباب يأتي إليه للتخييم، وكذلك رحلات السفاري.

ومع استمرار الرحلة تصل السيارة التي تقل حليمة بولند وصديقاتها إلى مهبط طائرات، حيث تظهر طائرة، فيما تعلق حليمة بالقول: “هذه الطيارة اللي مجهزينلي إياها وراح أسوقها”.

ويظهر شاب في الفيديو موجهًا سؤالًا لحليمة، “هل قدت طائرة من قبل، فترد نعم كان بفرنسا، وهذه المرة الثانية في الثمامة بالسعودية”.

وبعد ذلك تعلق حليمة بولند، بأنها ستقوم بركوب الطائرة من أجل تصوير حلقة تلفزيونية داعية مشاهديها إلى ترقبها.