مصر.. المرض يطارد نجوم الفن منذ بداية العام الجاري (صور)

تعرض عدد من نجوم الفن في مصر لعدة أزمات ووعكات صحية منذُ بداية العام الجاري، ودخلوا على إثرها العناية المركزة لإنقاذ حياتهم بعد تعرضها للخطر.

وترصد “إرم نيوز” في تقريرها التالي أبرز النجوم الذين عانوا من أزمات صحية في الفترة الأخيرة.

مديحة يسري

تُعاني الفنانة مديحة يسري من صديد في البول وارتفاع شديد في درجة الحرارة، إذ وصلت إلى 41 درجة مئوية خلال الأيام الماضية، ودخلت في غيبوبة متقطعة أدخلت على إثرها العناية المركزة، وبدأت حالتها بالاستقرار خلال الوقت الحالي، وينتظر أن تغادر العناية المركزة خلال الفترة القليلة المُقبلة.

محمد منير

أما الفنان محمد منير فعانى من آلام شديدة بمنطقة الحالب وأجرى الفحوصات الطبية التي ترتب بعدها إجراء عملية جراحية لإزالة عدة حصوات لتسليك مجرى الحالب، واستقرت حالته الصحية خلال الوقت الحالي، وينتظر أن يغادر المستشفى خلال الأيام الحالية.

آمال فريد

وفي شهر آذار/مارس الماضي، تعرضت الفنانة آمال فريد لكسر في الجزء الأسفل من جسدها، بعد اختلال توازنها وسقوطها على الأرض، حيثُ أجرت على إثرها عملية جراحية في مفصل الحوض الأيسر، واستقرت حالتها الصحية وبدأت تتوكأ على “مشاية” في طرقات المستشفى.

أمل رزق

وفي أول نيسان/أبريل الجاري، تعرضت الفنانة أمل رزق لأزمة قلبية دخلت على إثرها العناية المركزة في مستشفى الشرطة، بعد أن جابت عدة مستشفيات لكن دون جدوى، ولم تتمكن من دخول أي مستشفى إلا بعد أن وجهت استغاثة عبر صفحتها على “فيسبوك”.

وأحدثت أمل رزق ضجة كبيرة عقب إصابتها بالأزمة القلبية، بعد أن قامت بنشر فيديو مباشر عبر “فيسبوك”، تشكي فيه حالتها، وتبدو في حالة غثيان، وتستنجد برئيس الجمهورية؛ لأنها لم تجد أي غرفة عناية مركزة تستقبلها، إلا أن مستشفى الشرطة تواصل معها واستقبلها وتلقت به العلاج.

إيمان البحر درويش

وفي بداية العام الجاري، تعرض الفنان إيمان البحر درويش لنزيف في المخ أدى إلى إجرائه عدة عمليات جراحية بالمخ لوقف النزيف، وتعرض بعدها لفقدان الوعي، وبعد مكوثه في المستشفى لأيام غادره بعد استقرار حالته.

وحاولت أسرة إيمان البحر درويش فرض حالة من السرية على أزمته الصحية التي تعرض لها، كي لا يتمكن مسؤولو نقابة المهن الموسيقية من التواصل معه بعد الخلافات بينهما، التي ترتب عليها تدهور حالته الصحية على حد تعليقه.