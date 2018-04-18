بعد فوزه بمهرجان الإسماعيلية.. تعرف على الفيلم الإماراتي “آلات حادة”

رحلة شاقة خاضها الفنان الإماراتي حسن الشريف، منذ بدايته في ثمانينيات القرن الماضي وحتى رحيله، رواها الفيلم الإماراتي “آلات حادة”، للمخرجة نجوم الغانم، الذي فاز، أمس الثلاثاء، بجائزة أفضل فيلم تسجيلي بمهرجان الإسماعيلية السينمائي، في دورته الـ20.

الشريف، الذي رحل عن عالمنا في سبتمر 2016، والذي شكّلت أعماله نقلة كبيرة في مفهوم الفن التشكيلي بالخليج، تحدث خلال الفيلم عن طفولته ومراحل تعليمه، وبعثته إلى بريطانيا لتعلم الفنون، حتى عودته إلى موطنه الإمارات.

وحول أحداث الفيلم، قالت نجوم إن الشريف يعد من مؤسسي التيار المفاهيمي في الخليج، الذي كان بمثابة ثورة في الإمارات، كونه فنًا صادمًا وغير مفهوم في ذاك الوقت.

ونجوم وزوجها المخرج خالد البدور ارتبطا بشكل كبير بالفنان حسن الشريف، عقب عودته إلى الإمارات في فترة الثمانينيات بعد انتهاء دراسته في بريطانيا، بحسب تصريحاتها للصحف المصرية.

وبعد مرور سنوات من عودة الشريف إلى موطنه، بدأ الجمهور الإماراتي يتقبّل فكرة الفن المفاهيمي التي أسس لها، وأصبح لديه العديد من التلاميذ والموردين، وتوّجت أعماله كبار المتاحف في الخارج، الأمر الذي دفع نجوم إلى توثيق حياته وفلسفته.

وفي أثناء العمل على الفيلم التسجيلي، أصيب الشريف بمرض السرطان، ورحل عقب انتهاء التصوير، بعد أن وثّق “آلات حادة” حياته الفنية التي أثرت الإمارات والعالم العربي.

وبلمسات شعرية، وضعت نجوم فواصل لأبيات من إبداعاتها خلال أحداث الفيلم، لتمهد بها الحديث عن الجوانب المختلفة لشخصية الشريف.

واستلهم اسم الفيلم من الأدوات التي كان يعتمد شريف عليها في أعماله، مثل الآلات الحادة والكارتون والنفايات والأحبال والخشب، وتجميع الأحجار مع الحديد؛ كونها تجسّد الواقع.

وحصد الفيلم جائزة المهر الإماراتي لأفضل فيلم طويل، بمهرجان دبي السينمائي، في ديسمبر من العام الماضي، ليشارك بعدها في مهرجان الإسماعيلية السينمائي، ويفوز بجائزة أفضل فيلم تسجيلي، والتي تقدر بـ 3 آلاف دولار، بجانب تمثال المهرجان وشهادة تقدير.

“آلات حادة”، بطولة الفنان الراحل حسن الشريف، وموسيقى وتأليف محمد حداد، وإخراج نجوم الغانم، وإنتاجها بالتعاون مع زوجها خالد البدور.