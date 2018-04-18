“طاقة” الإماراتية تجمع 1.75 مليار دولار من إصدار سندات دولارية‎

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” الإماراتية (مملوكة بأغلبية من الحكومة)، اليوم الأربعاء، جمع 1.75 مليار دولار عبر إصدار سندات دولارية موزعة على شريحتين.

وقالت “طاقة” في بيان، إن الشريحة الأولى تضم سندات لأجل سبع سنوات بفائدة سنوية 4.357%، وتضم الشريحة الثانية سندات لأجل 12 سنة بفائدة سنوية 4.875%.

وسيتم استخدام عائدات هذه السندات لتغطية ديون مستحقة، وفق البيان.

ولعب “سيتي جروب” و”إتش إس بي سي” دور منسق الاكتتاب العالمي لإصدار السندات، فيما قام كل من “سيتي جروب” و”بنك أبوظبي الأول” و”إتش إس بي سي” و”آي إن خي” و”ميزوهو” و”سكوشيابنك” و”إس إم بي سي نيكو” بدور مدير الاكتتاب المشترك.

و”طاقة” هي شركة عالمية تتخذ من أبوظبي مقرًا لها وتزاول نشاطها في 11 بلدًا حول العالم.