ماذا قالت الإعلامية روزانا اليامي عن ارتباطها بأمير سعودي؟

حلّتْ الإعلامية السعودية روزانا اليامي، ضيفة على برنامج “عالسيف” ، الذي يعرض على قناة atv الكويتية، وقالت، إنها من أوائل السعوديّات في الإعلام وليس في التحرّر، موضحة أنّ النظرة للإعلامية سابقًا كانت تعتبر تحرّرًا.

وتحدّثتْ اليامي عن أسباب اختفائها، عن وسائل التواصل في الفترة الأخيرة، مؤكّدة أنها كانت تحتاج لأخذ استراحة، لإعادة حساباتها، حتى تعود بأفكار مختلفة، وبمضمون جديد لجمهورها.

وعن حقيقة ارتباطها بأمير سعودي قالت اليامي، إنه كان هناك مشروع ارتباط “خطوبة”، رافضة أنْ تصنف الشخصية، مؤكّدة أنّ المناصب لا تعنيها، سواء كان أميرًا، أو وزيرًا، أو شخصًا عاديًا من المجتمع.

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