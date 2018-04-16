تلاوة الفنان المصري أحمد سعد للقرآن الكريم تثير جدلاً (فيديو)

أثار المطرب المصري أحمد سعد جدلًا واسعًا بعدما ظهر في أحد البرامج التلفزيونية وهو يتلو القرآن الكريم بصوته، حيث أعلن اعتزامه تسجيل القرآن وأنه يعكف على تعلم أحكامه على يد أحد الشيوخ.

وفيما رفض البعض اتجاه سعد لذلك، واشترطوا اعتزاله إذا قرر تسجيل القرآن بصوته، أيده آخرون كونه يمتلك صوتًا جميلاً يمكنه من ذلك.

وأحمد سعد هو فنان شعبي يغني في الحفلات والأفراح ويشارك في بعض الأفلام والأعمال الدرامية.

من جانبه رفض أستاذ العقيدة والداعية الإسلامي، الدكتور حذيفة المسير، تسجيل المطرب أحمد سعد، القرآن بصوته، لكثرة أخطائه في أحكام التلاوة والتجويد، والنطق الخاطئ لبعض مخارج الحروف، قائلاً: “إنه يقرأ القرآن الكريم بأداء غنائي، وكأنه يتغنى بأغنية عاطفية”.

وأكد المسير خلال لقائه ببرنامج “عم يتساءلون”، أن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، لا يجيز تسجيل القرآن بالأخطاء التجويدية.

في المقابل انتقد طارق الشناوي الناقد الفني، المطالبين باعتزال المطرب الغناء حال تسجيله القرآن الكريم بصوته، قائلاً: “هذه مطالب تخاصم المنطق والعقل”.

وأشار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد عبدون مقدم برنامج “عم يتساءلون”، إلى أن بعض المطربين يملكون أصواتا جميلة، مشيرًا إلى أن الراحل محمد عبد الوهاب وكوكب الشرق أم كلثوم حاولا تسجيل القرآن الكريم بصوتيهما ولكن الأزهر رفض ومنعهما فخسر العالم الإسلامي تسجيل القرآن الكريم بأعظم صوتين – بحسب قوله.

وأوضح أنه، “إذا كان أصحاب تلك الأصوات يملكون معرفة القواعد الصحيحة لقراءة القرآن الكريم فلماذا لا يسجلون القرآن الكريم بأصواتهم؟”.