إيقاف الفنان المصري أحمد سعد عن الغناء وإحالته للتحقيق  

قررت نقابة المهن الموسيقية المصرية، اليوم الثلاثاء، إحالة المطرب أحمد سعد إلى التحقيق، بسبب عدم التزامه بعقود فنية وقّعها مع شركات ومتعهدي حفلات.

وقالت النقابة في بيان: إن إحدى هذه الشكاوى ضد سعد رفعها صاحب شركة فانتازيا، ناصر سعيد الضنحاني، الذي قال إن الفنان لم يستجب ويتواصل مع الشركة رغم الاتصال به مرارًا وتكرارًا.

وأضاف بيان النقابة أن “أحد المتعهدين تقدم بشكوى أيضًا ضد أحمد سعد تفيد بعدم التزامه بمواعيد العمل في فندق كمبينسكي.

وعلى إثر ذلك ووفق النقابة، تقرر إيقاف المطرب سعد عن العمل وعدم منحه التصاريح اللازمة للحفلات التي سيقوم بإحيائها، لحين الالتزام مع المشتكين والمثول أمام النقابة لإنهاء التحقيق.

يذكر أن أحمد سعد تزوج مؤخرًا من الفنانة المصرية سمية الخشاب، بعد جدل طويل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب زواجه السابق من الفنانة ريم البارودي، التي تركها وتزوج سمية وسط تعاطف الكثير من المتابعين.