بعد أنباء تدهور صحته.. محمد منير: “أنا زي الفل وحزين بسبب الإشاعات”

أثارت إشائعات تدهور الوضع الصحي للمطرب المصري محمد منير خلال الساعات الماضية، بعد إجرائه عملية جراحية، قلق جمهوره.

وكشف شقيق “الكينغ” ومدير أعماله، محمود منير، عن وضعه الصحي، إذ بين أن شقيقه شعر أخيرًا بمتاعب في منطقة الحالب (قنوات عضلية)، أزيل على إثرها عدد من الحصوات، وهو الآن بصحة جيدة.

وخرج المطرب المصري بدوره لطمأنة جمهوره على صحته، عبر تسجيل صوتي لإحدى الصحف المصرية، إذ قال: “أنا زي الفل”، موجهًا الشكر لجميع من قام بزيارته والاطمئنان على صحته.

وأبدى حزنه، بسبب الأخبار الكاذبة التي طالت صحته في الآونة الأخيرة عبر وسائل الإعلام، مؤكدًا أنه بخير وسيعود إلى منزله خلال ساعات.

يذكر أن الفنان محمد منير انتهى أخيرًا من إعداد 5 أغنيات ضمن ألبومه الغنائي الجديد، المقرر طرحه نهاية العام الجاري.

وطرحت شركة “فري ميوزك”، لصاحبها نصر محروس، على موقع “يوتيوب”، أغنية “افرح بالحياة”، من كلمات نصر الدين ناجي، وألحان محمد رحيم، وتوزيع عمر إسماعيل، وإخراج ياسر سامي.