شقيق محمد منير يوضح حقيقة إصابته بـ”حالة حرجة”

كشف شقيق الفنان المصري محمد منير، حقيقة الحالة الصحية للنجم الأسمر، بعد دخوله المستشفى لإجراء عملية جراحية، وما تردد خلال الساعات الماضية عن معاناته من “حالة حرجة للغاية”.

ورفض محمود منير، الذي يعمل مديرًا لأعماله عبر تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، الإفصاح عن اسم المستشفى، المتواجد فيه منير، أو أي معلومات عن العملية الجراحية، مكتفيًا بالقول إن “حالة منير مستقرة، ولا داعي للقلق الزائد” بحسب قوله.

وأضاف أنه “يقدر اهتمامات جمهور ومحبي منير له، والحرص على الاطمئنان على صحته” قائلًا: “أطمئن الجميع، حالة منير مستقرة، ولا داعي للقلق”.

وأكد أن “محمد منير معنوياته مرتفعة، وهو بخير، وما نملكه هو الدعاء له، ونطالب محبيه بالدعاء له في هذه المحنة الطبية”.

وقالت مصادر مقربة من منير، رفضت ذكر اسمها، إن محمد منير، “يمر بوعكة صحية خلال الأيام الحالية، وإن حالته الصحية صعبة، وتحتاج إلى تدخل جراحي عاجل” مشيرة إلى أن “الجراحة تتعلق بمنطقة الحوض.. الأمر يتعلق بالمسالك البولية، وحتى الآن الأمر يستلزم مزيدًا من الفحوصات الطبية”.

وأحيا منير الأسبوع الماضي حفلًا كبيرًا بمحافظة الأقصر “صعيد مصر جنوب البلاد”، بمناسبة اختيار الأقصر عاصمة الثقافة.