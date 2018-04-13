بالفيديو .. لماذا أغضب محمد رمضان أهالي “قنا”؟

أثار الفنان المصري، محمد رمضان، جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره بمقطع فيديو يتهرب فيه من جمهوره في محافظة قنا بصعيد مصر جنوبي البلاد.

وبث ناشطون مقطع الفيديو أثناء وجود الفنان الشهير في المحافظة؛ لتصوير مشاهد من مسلسل “نسر الصعيد” الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل، حيث تجمع عدد كبير من محبيه أمام مكان التصوير انتظارًا له، إلا أنه اكتفى بالتلويح لهم من بعيد، فيما قام حرسه الخاص بإدخاله السيارة بعد أن لوح عددهم بضرب الجمهور بعصيّ كانت بحوزتهم.

وأغضبت حركة رمضان جمهوره الذي كان ينتظره للسلام عليه بعد التصوير، حيث انتقل ذلك الغضب إلى مواقع التواصل الاجتماعي، التي انتشر عليها مقطع فيديو تحت عنوان: “شاهد .. محمد رمضان يهرب من جمهوره في قنا”، إلى جانب الكثير من التعليقات التي تنتقد انتظار المواطنين، وتوجيه اللوم لهم على انتظارهم وإعجابهم، في حين رحب نشطاء آخرون بوجود رمضان في المحافظة.

وبعد ساعات من تداول الفيديو بهذا الشكل، لجأ رمضان إلى نشر الفيديو عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي”انستغرام”، في خطوة منه لامتصاص غضب جمهوره ومحبيه دون الإشارة إلى غضبهم أو الحديث في هذا الشأن، ليكتفي بتعليق ربما ظن أنه رسالة أو اعتذار أو توضيح عما حدث.

وكتب رمضان نصًا: “الحمد لله على هذا الحب.. أثناء تصوير مسلسل نسر الصعيد في محافظة قنا.. أهلي وناسي.. ثقة في الله نجاح”.

و”نسر الصعيد” هو مسلسل مصري من بطولة رمضان، ومن المتوقع أن يعرض خلال شهر رمضان المقبل على قناة دبي، التي حصلت على حقوق بث المسلسل وأيضًا قناة “دي إم سي” المصرية.