بالفيديو.. مريم حسين “تصلي” وتعلم ابنتها الصلاة يثير سخرية متابعين

أثار مقطع موثق نشرته الفنانة مريم حسين على صفحتها الرسمية في موقع التواصل “سناب شات”، والذي كشفت فيه أنها تصلي وتعلم ابنتها الصلاة، سخرية متابعين.

وعلقت مريم في المقطع: “هذي سجادتي الكبيرة، هذي حقة الأميرة الصغيرة، يلا ساوي الله أكبر مامي، سوي الله أكبر.. يا عمري.. ياعمري.. اللي بسوي الله أكبر، يلا قومي.. الله أكبر.. برافوو.. يلا سوي الله أكبر مامي.. سوي الله أكبر”.

وانتقد متابعون، سلوكيات مريم، حيث علقت “منال جبران”: “بركاتك يا حجة مريم”.

وقالت توج: “يا ذاك الدين اللي فاقع راسي”.

بدورها، أيدت “فاطمة حاج”: “بسم الله ما شاء الله تعلموا الدين الحنيف من الشيخة مريم”.

ويأتي هذا المقطع، بعد أن قضت محكمة جنح الكويتية، يوم الأربعاء، بسجن مريم حسين غيابيًا 6 أشهر مع الشغل والنفاذ بعد الإساءة إلى الفنان حسين المنصور، من خلال مقطع متداول عبر مواقع التواصل.

وللفنانة العراقية (من أصل مغربي) مريم حسين طفلة من طليقها عارض الأزياء السعودي فيصل الفيصل، تدعى “أميرة” وقد أنجبتها مطلع العام الماضي.