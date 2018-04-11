حبس الممثلة مريم حسين بتهمة الإساءة إلى فنان كويتي شهير

قضت محكمة الجنح الكويتية اليوم الأربعاء، غيابيًا بسجن الممثلة مريم حسين ستة أشهر مع الشغل والنفاذ، بعد الإساءة إلى الفنان حسين المنصور، من خلال مقطع فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمن الحكم إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، بعد ادعاء وكيلي الفنان المنصور ، المحاميَينِ بشار النصار وشيماء بوقماز، ضد الممثلة مريم حسين بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت، وفقًا لصحيفة “الأنباء” الكويتية.

وكان المنصور قد رفع دعوى قضائية ضد مريم حسين، على خلفية نشرها مقطع فيديو عام 2016، يحتوي إساءة إليه، بينت من خلاله “عدم احترامها له وأنها لا تتشرف بالتعاون معه”.

وجاء تصريح الفنانة مريم عقب تعليق حسين المنصور على مسابقة ملكة جمال الخليج التي فازت بها مريم، إذ اعتبرت أن منصور قد أساء إليها في تعليقه على المسابقة.

والفنان حسين منصور ممثل كويتي في العقد الخامس من عمره، ينتمي إلى عائلة فنية، وبدأ التمثيل في نهاية سبعينيات القرن الماضي.

وتعتبر الفنانة مريم حسين من الفنانات الشابات المثيرات للجدل، من خلال ما تنشره من صور ومقاطع فيديو توصف بـ “الجريئة”، إضافة إلى بعض تفاصيل حياتها المثيرة للجدل كزواجها من السعودي فيصل الفيصل وطلاقها منه.