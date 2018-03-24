الممثلة الكويتية ​فرح الهادي​ تخسر جنينها وتبكي لهذا السبب

خسرت الممثلة الكويتية ​فرح الهادي​ جنينها عقب إجرائها عملية إجهاض اضطرارية، وذلك يوم السبت في أحد المستشفيات.

ونشرت الفنانة الكويتية مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” يُظهرها وهي داخل المستشفى، طالبة من متابعيها الدعاء لها، ولجنينها.

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وبعد ساعات قليلة من دخولها المستشفى أعلنت “فرح” أنها فقدت جنينها في عملية إجهاض، وبدا أن فرح الهادي أُصيبت بنزيف وإرهاق، جراء تدافع الحشود عليها أثناء مشاركتها بإحدى الفعاليات، فيما ظهر زوجها الممثل عقيل رئيسي وهو يحاول إبعاد المتجمهرين عنها، لحمايتها من التدافع.

وتداول الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي يظهر فيه التدافع بين الحشود، واعتبروه السبب بفقدانها جنينها.

https://instagram.com/tnoiw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_profile_upsell_control&action=profilevisit

وكانت الممثلة فرح الهادي أعلنت خبر حملها قبل فترة قصيرة، وذلك بعد مضي 3 أشهر على زواجها من الممثل عقيل رئيسي.