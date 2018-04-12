بالفيديو.. الفنانة حنان رضا تحسم خلافها مع هند البحرينية على الهواء مباشرة

فوجئت المطربة هند البحرينية خلال استضافتها في برنامج “ليالي الكويت”، بمداخلة هاتفية من مواطنتها المطربة حنان رضا، تبادر فيها بالصلح، وما أن استقبلت هند اتصال حنان، حتى رحبت بها بشدة، وقالت: “هلا والله هلا حبيبتي، هلا حنان أخيًرا صدناج؟ اسمعيني أقلج، الحين ما نقول شي قدامهم، أنا بناديج عندي بالبيت، وطلعي كل اللي بقلبج وأنا أطلع كل اللي بقلبي”.

وتابعت، موضحة موقفها: “حنان حبيبتي أبي أوصلك كلمة وحدة، والله العظيم، إن ما فيه بقلبي شي عليك نهائيًا وما أدري من الأساس على شو إنت زعلانة مني، يمكن أحد يوصل كلمة، الفنانات من شنو يعانون، يا صحافة، يا أحد يكون مشترك بينا وبينهم بشغل ميكاب تصوير، توصل منا كلمة تنفهم غلط أو أنا وتنفهم غلط”.

وأكدت حنان أنها انتظرت فرصة للصلح، حيث أنها حاولت مرارًا من قبل فعل ذلك: “طبعًا أولاً وايد صحفيين كثار حاولوا أطلع معاهم لقاءات وأنا أرفض، أشكرك أخوي محمد وأختي حصة على هاي المداخلة، وأنا هاي الفرصة سعيت لها من العام، ويشهد على كلامي بدر، حاول يصالحني من أم عبدالله، وشخص مقرب من الفنانة حاولت، كنت أنتظر دائمًا إنها ترجع، عشان أحاول أتواصل معاها وأصالحها، بالعكس أنا مافي بقلبي شي، وأتمنى اليوم قبل باشر، لأن نحن عيال ديرة، وهي تغني من قبل ما أنا أطلع، وأنا كنت أسمع الأوبريتات الاستعراضية لها وأنا طالبة بمريولي، كبرت وأنا أسمع صوتها، فأكيد ما فيه بقلبي شي عليها، لأن هي ماشفت منها مضرة، وأنا مني لج يا أم عبدالله، وأنا مستعدة قدام خلق الله أتشرف أقعد معاج، بس متل ماقلتي ماحد من صوبج ولا حد من صوبي”.

وأوضحت هند البحرينية: “أقلج أكبر منك بيوم أفهم منك بسنة، يمكن الموقف اللي صار بيني وبينك علمك أشياء أنا اتعلمتا قبلك، ما أعطي أذني لأي حد، أنا عندي مشكلة مع هذا الشخص، أنا أكلمه، ما أخلي أي حد بينا.. أبي نقعد مع بعض بروحنا من غير أي أحد”.

يذكر أن الفنانة هند البحرينية سبق وأجلت ظهورها في برنامج “ليالي الكويت”؛ إثر تعرضها لوعكة صحية مفاجئة نقلت على إثرها للمستشفى، نهاية مارس/آذار، فيما لم تكشف هند عن الأسباب الصحية التي أدخلتها المستشفى.