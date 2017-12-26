بالفيديو.. هند البحرينية ترد على متهمينها بدعم المثلية: “حطوا لسانكم في لهاتكم”

ردّت الفنانة هند البحرينية على من اتهموها بدعم المثليين بسبب فيديو كليب “برا” الذي طرح أخيرًا، وشاركت فيه الفنان اللبناني جاد شويري، إذ ظهر فيه أشخاص يرتدون رؤوس حيوانات، مرجعين هذا الإخراج لرموز تخص المثلية.

وعلقت هند عبر مقاطع “سناب شات” موضحة حقيقة الحيوانات في الفيديو، ردًا على من قال عن رأس الحصان أنه “حمار”، بأن الرأس الذي ظهر مأخوذ من الرسوم المتحركة “الوميض الأزرق”، والذي كان لديه قرن ويطلق وميضًا أزرق.

ونفت دعم المثليين: “المهم اللي تقول إنت تدعمين المثليين، ترا يا جماعة هاذي ياجماعة مجرد محطة في الكليب عشان يجرون فئة معينة للمشاهدين، مالهم أي معنى أبدا ما نحط لهم معنى، وعلى فكرة المثليين مو هاذي أشياءهم ابدا، بعدين المثليين مو محتاجين حد يدعمهم، يعني محتاجين هند عشان يزيدون، إنتو بروحكم شايفين شو قاعد يصير، لا ندعمهم ولا ليه معنى من اللي قالوه الناس، نحن حاولنا نشد كل الناس في الفيديو كليب، يعني الطفل الصغير إن بطالع يطالع علشان هذا التنكر”.

وبدا على هند شيء من الانفعال، بعد أن كان متابعون وجهوا لها كلامًا سلبيًا، وعاتبتهم بقولها: “في ناس تقول الكليب تقول قلة (..) مادري شنو وقلة (..) مدري شنو يلا سكتوا وحطوا لسانكم في لهاتكم، الكليب عالمي، مو متعودين تشوفون في شي بالخليج، رضيتوا ولا مارضيتوا”.

يذكر أن أشخاصًا ظهروا في فيديو كليب هند وجاد شويري، وهم يرتدون رؤوس حيوانات، إذ ظهر شخص متنكر برأس حصان وردي لديه قرن، فيما ظهر آخران متنكران برأسي كلب.

وتعد هذه الأغنية الأولى للفنانة البحرينية باللهجة المصرية، والكليب من كلمات جاد شويري وهاني صارو، ومن ألحان عادل العراقي وتوزيع جيمي حداد، والكليب من إخراج جاد شويري.