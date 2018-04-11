للمرة الأولى.. جورج كلوني يكشف سبب زواجه من أمل علم الدين

كشف الممثل الأمريكي جورج كلوني أنه قرر الزواج من صديقته ذات الأصول اللبنانية أمل علم الدين، أثناء رحلة لهما في أفريقيا.

وقال كلوني إنه لم يفكر بالزواج مرة أخرى، قبل أن يلتقي بالمحامية اللبنانية التي وصفها بأنها شخص غير عادي غيّرت حياته تمامًا.

وفي تصريح لمجلة “فوج” البريطانية، قال: “لو كنت تعرف أي شيء عن حياتي المجنونة كنت ستدرك بأني لم أكن أفكر بالزواج مرة أخرى.. لكني بعد أن بدأت بمواعدة أمل أدركت فورًا بأني أمام شيء مختلف تمامًا”.

وردًا على سؤال كيف فكر بالزواج بأمل قال: “كنا في رحلة سفاري في أفريقيا وفجأة ظهرت زرافات وبدأت تمشي نحوها.. أخذت الكاميرا وبدأت أصورها ولاحظت أن أمل كانت تبتسم.. عندها قلت لصديقي: هل تعرف… اعتقدت بأن عليّ الزواج منها.. فقال لي: أعتقد بأنها فكرة جيدة”.

وعن رأيه في أمل التي أنجبت منه توأمين قال كلوني: “ألتقيت بشخص يمكنك أن تأتمنه على حياتك.. شخص حياته تعني لي أكثر من حياتي، والحقيقة أني لم أمر بمثل هذه التجربة من قبل”.