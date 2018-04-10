حسام حبيب يبرر تكتمه على موعد زواجه من شيرين

برر الملحن والمغني المصري الشاب حسام حبيب، تكتمه على زواجه من شيرين عبدالوهاب بأنهما يفضلان الابتعاد بحياتهما الشخصية عن الإعلام.

وأشار حسام حبيب، في تصريحات متلفزة، إلى أن “فرحة الناس بالزفاف سببت لهما الفرح”.

وأنكر حسام حبيب في السابق ارتباطه بشيرين، بعد انتشار بعض الأنباء بشأن ارتباطهما منذ الدويتو الغنائي “كل ما أغني”، الذي قدماه معًا في 2016، وأكد حبيب حينها أن الارتباط ليس أمرًا يخجل منه حتى ينكره، ولكن مع كثرة الأقاويل حول زواجهما السبت الماضي، فضّل كل من حبيب وشيرين التزام الصمت.

وعن سبب ترك حسام حبيب لشيرين في ثاني أيام الزواج وتوجهه لـ”بورتو سخنة”، أكد أنه التزم باتفاق لإحياء حفل أضواء المدينة بالعين السخنة، وأنه يحب الالتزام بالمواعيد وعدم إخلافها مهما كانت المبررات، فهذا حق جمهوره عليه الذي أتى ليستمع إليه؛ ولأن هذا مصدر رزقه ولا يجب التهاون فيه.