أول جلسة محاكمة لشيرين بعد زواجها من حسام حبيب

عقدت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، جلسة لنظر الاستئناف المقدم من الفنانة شيرين عبدالوهاب على حكم حبسها 6 أشهر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”إهانة مياه نهر النيل”.

واستمعت محكمة جنح مستأنف المقطم، للدفوع التي تقدم بها محامي المطربة شيرين، والتي استشهد بمقولة للفنان الراحل إسماعيل يس في فيلم “عم عبده”، مشيرًا إلى أن الفنان القدير سبق وأن قال نفس الجملة في فيلمه الذي عرض عام 1953.

ودفع محامي شيرين بانتفاء ركني الجريمة وعدم وجود إهانة لمياه النيل، لافتًا إلى أن موكلته مارست ما مارسته الدولة بكافة مؤسساتها في التحذير من مياه النيل؛ بسبب الإصابة بـ”البلهارسيا”.

وقدم المحامي لهيئة المحكمة حافظة مستندات من حملات توعية من قبل الحكومة للمواطنين من الإصابة بمرض “البلهارسيا”، مشددًا على أن هذا المرض هو حقيقة ولا يمكن إنكاره بأي حال من الأحوال.

وتغيبت شيرين عن جلسة الاستئناف على حكمها، بعد الإعلان عن زواجها من المطرب والملحن حسام حبيب.

يشار إلى أن محكمة جنح المقطم قد قضت مؤخرًا بحبس الفنانة شيرين 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه كتعويض مدني؛ بسبب تصريحاتها عن البلهارسيا.

وكانت شيرين أثارت غضب المصريين؛ بعدما تم تداول مقطع فيديو لها تسخر فيه من نهر النيل، عندما طلبت سيدة منها في إحدى الحفلات غناء أغنيتها الشهيرة “ماشربتش من نيلها” لترد: “هجيبلك بلهارسيا” وهو ما اعتبره الكثيرون سخرية من نهر النيل.