شاهد.. وزارة إماراتية تعرض بمقرها لوحة “عزكم عزنا” لمحمد بن سلمان ومحمد بن زايد

وثق الفنان الإماراتي الدكتور حبيب غلوم عبر مقطع فيديو على صفحته بـ”انستغرام”، لوحة جدارية تجمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وتم عرضها في مدخل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويظهر في اللوحة الجدارية رسم لوليَّي العهد وهما يتبادلان الابتسامات ويمسكان بيد بعضهما البعض، وسط كلمات نقشت بالخط العربي “عزكم عزنا”، في إشارة إلى عمق العلاقات بين الإمارات والسعودية.

وأوضح غلوم، أن “هذه اللوحة كانت ضمن اللوحات في جناح الإمارات في معرض الرياض للكتاب، وتصميم اللوحة للفنانة الإماراتية أشواق الحوسني، مضيفًا أن الخط العربي لخطاط سعودي”.

وتسعى قطر جاهدة عبر ماكينتها الإعلامية للتشويش على علاقة السعودية والإمارات، وتأمل زرع بذور خلاف بين البلدين، إلا أن متانة علاقة البلدين رسميًا وشعبيًا تحبط هذه المساعي على الدوام.