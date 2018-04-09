بالصور.. شاهد أمتعة الأمير محمد بن سلمان وحقائب سفره

التقط مصور فوتوغرافي في باريس صورًا تظهر حقائب سفر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأمتعته أثناء تفريغها من شاحنات التحميل عقب وصول الأمير العاصمة الفرنسية يوم الأحد.

وتبدو هذه الأمتعة قليلة جدًا مقارنة مع ما تتعرض له الوفود السعودية من إشاعات ومبالغات في حجمها، بينما تبدو الوفود السعودية عادية بالنظر لوفود زعماء العالم الآخرين، فعندما قام الرئيس باراك أوباما بزيارة منطقة جنوب الصحراء الكبرى في العام 2013 اصطحب معه 56 مركبة دعم منها 14 سيارة ليموزين ومئات من عملاء الخدمة السرّية الأمريكية المكلّفة بتأمين أماكن تواجد الرئيس في السنغال وجنوب أفريقيا وتنزانيا.

وحتى عندما سافر أوباما إلى أوروبا اصطحب معه وفدًا كبيرًا أيضًا، ووفقًا لما ذكرته صحيفة ذا غارديان فإن الرئيس أوباما اصطحب معه وفدًا يضم 900 شخص و45 سيارة خلال زيارته إلى بروكسل في العام 2014.

ووصل بن سلمان إلى باريس الأحد في بداية جولة أوروبية بعد زيارة للولايات المتحدة استغرقت ثلاثة أسابيع سعى فيها لجذب الاستثمارات والدعم لموقف بلاده المناهض لإيران.

وسيتوجه الأمير إلى إسبانيا في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.