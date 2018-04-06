بعد سناء القطان.. إحالة ملف الفاشينيستا عائشة البدر للنيابة بتهمة إهانة “أنبياء”

تتواصل حملة واسعة ضد “الفاشينيستات” والمدونات المسيئات في الكويت، حيث تم استدعاء الفاشينيستا والمذيعة عائشة البدر بسبب شكوى تم تقديمها ضدها، لإساءتها لأنبياء ودولة عربية، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، وأحيل ملفها إلى النيابة العامة.

و”البدر” المثيرة للجدل بتصريحات تعتبر مسيئة، سبق وخرجت في مقطع موثق وهي تسخر من قصة رؤيا تتعلق بكل من إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام، كما اتهمت سابقًا بإساءتها للمملكة العربية السعودية.

وخرجت البدر في مقطع “سناب شات” موثق نهاية مارس/آذار الماضي، نفت فيه إساءتها للأنبياء، وأكّدت أنها مسلمة وتحب دينها، مهددة بمقاضاة كل من أساء لها واتهمها “زورًا.”

وفي قضية مشابهة، وجه المحامي سعد العنزي، اتهامًا لمدونة، معروفة باسم مستعار (ولم يتم الكشف عن هويتها)، لنشرها مقاطع غير أخلاقية وعبارات سب، ما يشكل واقعة فعل فاضح ومساس بالآداب العامة، بحسب صحيفة “الأنباء” المحلية.

وأوضح العنزي في الشكوى، أن المشتكى عليها بثت مقطع “لايف” وهي تشرب الخمر وتعترف بذلك، كما قامت بسب وقذف منتقيدها وتهجمت عليهم بألفاظ بذيئة.

كما رفع العنزي قضية ضد الدكتورة فوزية الدريع، المثيرة للجدل، متهمًا إياها بخدش الحياء العام، خاصة وهي المعروفة بتصريحات جريئة تنافي عادات وتقاليد المجتمعات المسلمة.