الكويت تلغي تراخيص 116 مكتبًا لاستقدام العمالة المنزلية

ألغت وزارة التجارة الكويتية، الخميس، تراخيص 116 مكتبًا لاستقدام العمالة المنزلية، بسبب “مخالفتها القانون ولإلحاقها الضرر بالمصلحة العامة”.

وجاء هذا القرار ضمن جهود الوزارة لتنظيم سوق العمالة المنزلية، ومحاولة تطويق تداعيات أزمة حظر الفلبين إرسال عمالتها للكويت، وذلك عبر فتح أسواق جديدة لتوريد العمالة المنزلية.

وكان وزير التجارة الكويتي خالد الروضان أصدر قبل يومين قرارًا بتحديد سقف لكلفة استقدام العمالة المنزلية، يبلغ 990 ديناراً عن طريق المكاتب، و390 ديناراً عن طريق تقديم الكفيل جواز سفر العامل إلى المكتب لمدة ستة أشهر على أن يعاد النظر بالتكلفة وفق ما يسفر عنه التطبيق العملي والمصلحة العامة.